П'ята сесія ВР буде закрита після години запитань до уряду - О.Сироїд
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. П'ята сесія восьмого скликання ВР буде закрита після години запитань до уряду. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.
“У п’ятницю немає голосувань і в п’ятницю немає повноцінного засідання ніколи, на жаль. І це питання не сьогоднішнього дня, це питання того розкладу, який сьогодні є в регламенті..., а сьогодні швидше за все буде сесія закрита відразу після години запитань до уряду”, — сказала О.Сироїд.
Вона зазначила, що поки в парламенті немає 226 голосів для того аби змінити Регламент ВР і у п’ятницю проводити погоджувальну раду.
“Це не підтримують мажоритарники”, — уточнила О.Сироїд.