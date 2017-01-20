П'ята сесія ВР буде закрита після години запитань до уряду - О.Сироїд

“У п’ятницю немає голосувань і в п’ятницю немає повноцінного засідання ніколи, на жаль. І це питання не сьогоднішнього дня, це питання того розкладу, який сьогодні є в регламенті..., а сьогодні швидше за все буде сесія закрита відразу після години запитань до уряду”, — сказала О.Сироїд.

Вона зазначила, що поки в парламенті немає 226 голосів для того аби змінити Регламент ВР і у п’ятницю проводити погоджувальну раду.

“Це не підтримують мажоритарники”, — уточнила О.Сироїд.