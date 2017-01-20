Пятая сессия ВР будет закрыта после часа вопросов к правительству - О.Сыроид

"В пятницу нет голосований и в пятницу нет полноценного заседания никогда, к сожалению. И это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос того расклада, который сегодня есть в регламенте..., а сегодня скорее всего будет сессия закрыта сразу после часа вопросов к правительству", - сказала О.Сыроид.

Она отметила, что пока в парламенте нет 226 голосов для того, чтобы изменить Регламент ВР и в пятницу проводить согласительный совет.

"Это не поддерживают мажоритарщики", - уточнила О.Сыроид.