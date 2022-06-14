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П'ята пішла: суд заборонив ще одну партію

П'ята пішла: суд заборонив ще одну партію

Київ • УНН

 • 111562 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 14 червня заборонив партію “Держава”, яку РНБО вважає проросійською, пише УНН з посиланням на інформацію суду.

Цитата

"14 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/4/22 про заборону політичної партії "Держава". Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Держава", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України.

Доповнення

Після офіційної публікації закону про заборону діяльності проросійських політичних партій Міністерство юстиції подало відповідний позов до Восьмого апеляційного адміністративного суду, розташованого у Львові.

Це вже 5-а партія, заборонена судом останнім часом.

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