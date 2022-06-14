Пятая пошла: суд запретил еще одну партию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд во Львове 14 июня запретил партию “Держава”, которую СНБО считает пророссийской, пишет УНН со ссылкой на информацию суда.
Цитата
"14 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/4/22 о запрете политической партии "Держава". Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Держава", - говорится в сообщении.
Детали
По решению суда, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет опубликован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.
Дополнение
После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове.
Это уже пятая партия, запрещенная судом за последнее время.