П'ята лавина зійшла на Закарпатті за добу і частково заблокувала рух транспорта
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні на Закарпатті о 16:45 відбулось сходження снігової лавини на автошлях місцевого значення між с. Красне та смт Усть-Чорна Тячівськогго району. Про це проінформували у прес-службі ДСНС в області, повідомляє УНН.
Це вже п'ята лавина, що зійшла за добу в області, і десята за рахунком з початку місяця на Закарпатті.
Внаслідок події травмованих та загиблих немає.
Рух транспорту здійснюється по одній смузі автошляху. Ліквідовують наслідки сходження снігової маси працівники Тячівської дорожньо-експлуатаційної дільниці.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ще три лавини зійшло на Закарпатті, частково заблокований рух на дорозі Мукачеве-Львів.