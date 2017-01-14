П'ята лавина зійшла на Закарпатті за добу і частково заблокувала рух транспорта

Це вже п'ята лавина, що зійшла за добу в області, і десята за рахунком з початку місяця на Закарпатті.

Внаслідок події травмованих та загиблих немає.

Рух транспорту здійснюється по одній смузі автошляху. Ліквідовують наслідки сходження снігової маси працівники Тячівської дорожньо-експлуатаційної дільниці.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ще три лавини зійшло на Закарпатті, частково заблокований рух на дорозі Мукачеве-Львів.