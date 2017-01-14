Пятая лавина сошла в Закарпатской области за сутки и частично заблокировала движение транспорта
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня в Закарпатской области в 16:45 сошла снежная лавина на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС в области, сообщает УНН.
Это уже пятая лавина, сошедшая за сутки в области, и десятая по счету с начала месяца в Закарпатской области.
В результате происшествия травмированных и погибших нет.
Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги. Ликвидируют последствия схода снежной массы работники Тячевского дорожно-эксплуатационного участка.
Напомним, как сообщал УНН, еще три лавины сошли в Закарпатской области, частично заблокировано движение на дороге Мукачево-Львов.