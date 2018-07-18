П'ять українських тенісисток заявлені в основну сітку "US Open"

Перша ракетка України Світоліна виступить в Нью-Йорку в сьомий раз. У минулому році вона вперше вийшла в четверте коло турніру, де в трьох сетах поступилася Медісон Кіс.

Цуренко в дев’ятий раз буде стартувати на Відкритому чемпіонаті США з тенісу, але шостий раз в основі. Так само як і у Світоліной, у Цуренко кращий результат — четверте коло, який вона показала в 2016 році.

Бондаренко вже в 12-й раз зіграє на американському “мейджорі” і дев’ятий раз в основній сітці, що є кращим результатом в українському жіночому тенісі. Бондаренко — єдина українка, якій вдалося зіграти в чвертьфіналі “US Open” (2009 рік).

Козлова в шостий раз приїздить до Нью-Йорку і в четвертий раз виступить в основній сітці. Кращий результат Козлової на цьому турнірі — друге коло в минулому році.

Натомість 18-річна Ястремська вперше в кар’єрі зіграє в основній сітці турніру Великого Шолома. Одеситка вже пробувала свої сили в кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії і Вімблдону, але обидва рази програла в другому колі.

Нагадаємо, що після успішних результатів на турнірах ITF у Римі і Будапешті Ястремська зуміла увійти в топ-100 рейтингу WTA.