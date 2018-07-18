Пять украинских теннисисток заявлены в основную сетку "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Среди 104-х теннисисток, которые попали в основной лист турнира Большого шлема “US Open”, пять представительниц Украины — Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Первая ракетка Украины Свитолина выступит в Нью-Йорке в седьмой раз. В прошлом году она впервые вышла в четвертый круг турнира, где в трех сетах уступила Мэдисон Кис.
Цуренко в девятый раз будет стартовать на Открытом чемпионате США по теннису, но шестой раз в основе. Так же как и у Свитолиной, у Цуренко лучший результат — четвертый круг, который она показала в 2016 году.
Бондаренко уже в 12-й раз сыграет на американском “Мейджор” и девятый раз в основной сетке, что является лучшим результатом в украинском женском теннисе. Бондаренко — единственная украинка, которой удалось сыграть в четвертьфинале “US Open” (2009 год).
Козлова в шестой раз приезжает в Нью-Йорк и в четвертый раз выступит в основной сетке. Лучший результат Козловой на этом турнире — второй круг в прошлом году.
Зато 18-летняя Ястремская впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема. Одесситка уже пробовала свои силы в квалификации Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, но оба раза проиграла во втором круге.
Напомним, что после успешных результатов на турнирах ITF в Риме и Будапеште Ястремская сумела войти в топ-100 рейтинга WTA.