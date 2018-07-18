Пять украинских теннисисток заявлены в основную сетку "US Open"

Первая ракетка Украины Свитолина выступит в Нью-Йорке в седьмой раз. В прошлом году она впервые вышла в четвертый круг турнира, где в трех сетах уступила Мэдисон Кис.

Цуренко в девятый раз будет стартовать на Открытом чемпионате США по теннису, но шестой раз в основе. Так же как и у Свитолиной, у Цуренко лучший результат — четвертый круг, который она показала в 2016 году.

Бондаренко уже в 12-й раз сыграет на американском “Мейджор” и девятый раз в основной сетке, что является лучшим результатом в украинском женском теннисе. Бондаренко — единственная украинка, которой удалось сыграть в четвертьфинале “US Open” (2009 год).

Козлова в шестой раз приезжает в Нью-Йорк и в четвертый раз выступит в основной сетке. Лучший результат Козловой на этом турнире — второй круг в прошлом году.

Зато 18-летняя Ястремская впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема. Одесситка уже пробовала свои силы в квалификации Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, но оба раза проиграла во втором круге.

Напомним, что после успешных результатов на турнирах ITF в Риме и Будапеште Ястремская сумела войти в топ-100 рейтинга WTA.