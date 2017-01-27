П'ять судів на Дніпропетровщині збираються зняти з обслуговування правоохоронцями
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. На Дніпропетровщині вирішується питання про зняття з обслуговування та конвоювання підозрюваних до будівлі п'яти судів. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники ГУ НП Дніпропетровської області.
Наразі у Дніпропетровській області через відсутність огородженої території для обвинувачуваних та засуджених, приміщень для тримання спецконтингенту та розміщення конвою, санвузлу для обвинувачуваних, тощо, вже знято з обслуговування п'ять судів і три ізолятори тимчасового тримання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, О.Пугачова, підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі, не привезли на засідання у Дніпрі через невідповідність будівлі суду нормам безпеки.