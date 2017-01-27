Пять судов в Днепропетровской области собираются снять с обслуживания правоохранителями

Сейчас в Днепропетровской области из-за отсутствия огражденной территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузла для обвиняемых и т.д., уже снято с обслуживания пять судов и три изолятора временного содержания.

Напомним, как сообщал УНН, А.Пугачева, подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре, не привезли на заседание в Днепре из-за несоответствия здания суда нормам безопасности.