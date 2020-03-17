П'ять перемог в п'яти боях здобули українські боксери на ліцензійному турнірі на ОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Лондоні пройшли чергові боксерські поєдинки попередньої стадії Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри Токіо-2020. Про це інформує ФБУ, передає УНН.
Участь в змагальному дні приймали п’ятеро представників Національної збірної України. За результатами проведених поєдинків в активі збірної України п’ять з п’яти можливих перемог.
Ярослав Харциз у категорії до 63 кг одноголосним рішенням переміг італійця Паоло Ді Ленарію. Сергій Горсков (91 кг) вийшов тріумфатором у матчі з Тоні Філіпі з Хорватії.
Також виграші у другий змагальний день здобули наші Юлія Циплакова, Анна Лисенко і Степан Грекул.
Зауважимо, що перші поєдинки на турнірі сьогодні проведуть наші Олександр Хижняк і Євген Барабанов, а також троє українців вийдуть на ринг в 1/8 фіналу.