Пять побед в пяти боях одержали украинские боксеры на лицензионном турнире к ЧМ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Лондоне прошли очередные боксерские поединки предварительной стадии Европейского лицензионного турнира на Олимпийские игры Токио 2020. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
Участие в соревновательном дне принимали пятеро представителей Национальной сборной Украины. По результатам проведенных поединков в активе сборной Украины пять из пяти возможных побед.
Ярослав Харциз в категории до 63 кг единогласным решением победил итальянца Паоло Ди Ленарию. Сергей Горскова (91 кг) вышел триумфатором в матче с Тони Филипе из Хорватии.
Также выигрыши во второй соревновательный день получили наши Юлия Цыплакова, Анна Лысенко и Степан Грекул.
Заметим, что первые поединки на турнире проведут сегодня наши Александр Хижняк и Евгений Барабанов, а также трое украинский выйдут на ринг в 1/8 финала.