П'ять обленерго готові до приватизації - Фонд Держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. П’ять з шести обленерго, які готуються до приватизації, уже повністю до неї готові. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив голова Фонду Держмайна Ігор Білоус, передає кореспондент УНН.
“Як ви знаєте, обленерго, це один з ключових активів, які сьогодні є в Фонді Держмайна для великої приватизації — це шість об’єктів. П’ять з них, я би сказав п’ять з половиною, повністю готові до приватизації”, — сказав І.Білоус.
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При цьому він зазначив, що передумовою приватизації цих об’єктів, було введення стимулюючого тарифу НКРЕКП, а також ухвалення закону про ринок електроенергії. “Він більше відноситься до генерації, ніж до обленерго, але, звичайно, ми би тільки вітали його”, — додав І.Білоус.
“Ми презентували приватизацію (обленерго — ред) у Фонді Держмайна тільки при умові введення стимулюючого тарифу, тому що це, звичайно, додасть певну конкуренцію і ми побачимо справжню приватизацію обленерго”, — зазначив голова Фонду Держмайна.
Він додав, що ФДМУ "переймається питанням конкуренції і відповідної ціни за ці об’єкти“.“Ми зможемо отримати правильну ціну за ці об’єкти лише при умові правильного правового середовища. Ми дійсно чекаємо рішення від НКРЕКП. Ми з ними зустрічалися буквально минулого тижня і очікуємо якесь рішення, попередньо, в квітні, а може в липні”, — зазначив І.Білоус.
“Наразі, — сказав І.Білоус, — ми зробили багато речей з корпоративного управління — змінили керівників, там багато справ розслідується разом з НАБУ (Національним Антикорупційним Бюро України — ред.), багато кримінальних справ, покращується економічна діяльність цих компаній”.