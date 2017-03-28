Пять облэнерго готовы к приватизации - Фонд госимущества

"Как вы знаете, облэнерго, это один из ключевых активов, которые сегодня есть в Фонде госимущества для большой приватизации - это шесть объектов. Пять из них, я бы сказал пять с половиной, полностью готовы к приватизации", - сказал И.Билоус.

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При этом он отметил, что предпосылкой приватизации этих объектов, было введение стимулирующего тарифа НКРЭКУ, а также принятие закона о рынке электроэнергии. "Он больше относится к генерации, чем к облэнерго, но, конечно, мы бы только приветствовали его", - добавил И.Билоус.

"Мы представили приватизацию (облэнерго - ред.) в Фонде госимущества только при условии введения стимулирующего тарифа, потому что это, конечно, придаст определенную конкуренцию и мы увидим настоящую приватизацию облэнерго", - отметил председатель Фонда госимущества.

Он добавил, что ФГИУ "задается вопросом конкуренции и соответствующей цены за эти объекты". "Мы сможем получить правильную цену за эти объекты только при условии правильной правовой среды. Мы действительно ждем решения от НКРЭКУ. Мы с ними встречались буквально на прошлой недели и ожидаем какое-то решение, предварительно, в апреле, а может в июле", - отметил И.Билоус.

"Сейчас, - сказал И.Билоус, - мы сделали многое по корпоративному управлению - изменили руководителей, там много дел расследуется вместе с НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.), много уголовных дел, улучшается экономическая деятельность этих компаний".