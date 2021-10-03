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П'ять областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

П'ять областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Київ • УНН

 • 40291 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. П’ять областей України відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 3 жовтня у “помаранчевій” зоні епіднебезпеки перебувають Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області.

Зокрема, у 3 регіонах перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19 (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення):

  • Запорізька область — 60,0
  • Харківська область — 65,8
  • Чернівецька область — 69,4

“Помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через перевищений рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідає:

  • Рівненська область — 56,0%

В Сумській та Харківській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Також у Харківській області перевищена завантаженість ліжок з киснем. Завантаженість складає 70,1% при допустимому показнику 65%.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,45 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 жовтня, — майже 8 тисяч, що значно менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому 3,3 тисячі осіб, що більше, ніж напередодні.

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