П'ять областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. П’ять областей України відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 3 жовтня у “помаранчевій” зоні епіднебезпеки перебувають Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Чернівецька області.
Зокрема, у 3 регіонах перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19 (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення):
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- Запорізька область — 60,0
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- Харківська область — 65,8
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- Чернівецька область — 69,4
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“Помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через перевищений рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідає:
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- Рівненська область — 56,0%
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В Сумській та Харківській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Також у Харківській області перевищена завантаженість ліжок з киснем. Завантаженість складає 70,1% при допустимому показнику 65%.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,45 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 2 жовтня, — майже 8 тисяч, що значно менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому 3,3 тисячі осіб, що більше, ніж напередодні.