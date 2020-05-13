П'ять компаній в Україні працюють над ліками від COVID-19 - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На сьогодні п'ять вітчизняних підприємств працюють над виробництвом ліків для лікування COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нас є наші вітчизняні підприємства ,які реєструють відповідне клінічне дослідження щодо лікарських засобів, які вони випускають. На сьогодні у нас ті підприємства, які працюють — це “Фармак”, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, “Дарниця”, “Біофарма”, “Інтерхім”, вони кожен намагаються зробити ліки, в тому числі для симптоматичного лікування..." - розповів Степанов.
Нагадаємо, тест-системи на COVID-19 українського виробництва вже закуповує Німеччина.