П'ять компаній в Україні працюють над ліками від COVID-19 - міністр

"У нас є наші вітчизняні підприємства ,які реєструють відповідне клінічне дослідження щодо лікарських засобів, які вони випускають. На сьогодні у нас ті підприємства, які працюють — це “Фармак”, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, “Дарниця”, “Біофарма”, “Інтерхім”, вони кожен намагаються зробити ліки, в тому числі для симптоматичного лікування..." - розповів Степанов.

Нагадаємо, тест-системи на COVID-19 українського виробництва вже закуповує Німеччина.



