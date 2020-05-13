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Пять компаний в Украине работают над лекарством от COVID-19 - министр

Киев • УНН

 • 14951 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодня пять отечественных предприятий работают над производством лекарств для лечения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Пять компаний в Украине работают над лекарством от COVID-19 - министр

"У нас есть наши отечественные предприятия, которые регистрируют соответствующее клиническое исследования по лекарственным средствам, которые они выпускают. На сегодня у нас те предприятия, которые работают - это "Фармак", Борщаговский химико-фармацевтический завод, "Дарница", "Биофарма", "Интерхим", они каждый пытаются сделать лекарства, в том числе для симптоматического лечения..." - рассказал Степанов.

Напомним, тест-системы на COVID-19 украинского производства уже закупает Германия.

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