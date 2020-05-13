Пять компаний в Украине работают над лекарством от COVID-19 - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодня пять отечественных предприятий работают над производством лекарств для лечения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"У нас есть наши отечественные предприятия, которые регистрируют соответствующее клиническое исследования по лекарственным средствам, которые они выпускают. На сегодня у нас те предприятия, которые работают - это "Фармак", Борщаговский химико-фармацевтический завод, "Дарница", "Биофарма", "Интерхим", они каждый пытаются сделать лекарства, в том числе для симптоматического лечения..." - рассказал Степанов.
Напомним, тест-системы на COVID-19 украинского производства уже закупает Германия.