Пять компаний в Украине работают над лекарством от COVID-19 - министр

"У нас есть наши отечественные предприятия, которые регистрируют соответствующее клиническое исследования по лекарственным средствам, которые они выпускают. На сегодня у нас те предприятия, которые работают - это "Фармак", Борщаговский химико-фармацевтический завод, "Дарница", "Биофарма", "Интерхим", они каждый пытаются сделать лекарства, в том числе для симптоматического лечения..." - рассказал Степанов.

Напомним, тест-системы на COVID-19 украинского производства уже закупает Германия.



