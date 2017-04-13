П'ять футболістів "Ювентуса" потрапили до символічного складу тижня ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. УЄФА оголосив символічну збірну тижня за підсумками перших поєдинків чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Найчисленнішим виявилося представництво туринського "Ювентуса" - п'ять чоловік. А саме: Джанлуїджі Буффон, Алекс Сандро, Джорджо К'єлліні, Леонардо Бонуччі і Пауло Дібала.
Трьох гравців УЄФА обрав зі стану мадридського "Атлетіко" – Філіпе Луїша, Антуана Грізманна та Дієго Годіна. Також до складу увійшли - Сіндзі Кагава ("Борусія" Д), Квіліан Мбаппе ("Монако"), і Кріштіану Роналду ("Реал").
Додамо також, поєдинки у відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройдуть 18-19 квітня.
Як повідомляв УНН, "Ювентус" з рахунком 3:0 розгромив "Барселону".