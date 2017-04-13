Пять футболистов "Ювентуса" попали в символический состав недели в ЛЧ

Многочисленным оказалось представительство туринского "Ювентуса" - пять человек. А именно: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Дибала.

Трех игроков УЕФА выбрал из состояния мадридского "Атлетико" - Филипп Луиша, Гризманн и Диего Година. Также в состав вошли - Синдзи Кагава ( "Боруссия" Д), Квилиан Мбаппе ( "Монако"), и Криштиану Роналду ( "Реал").

Добавим также, поединки четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля.

Как сообщал УНН, "Ювентус" со счетом 3: 0 разгромил "Барселону" .