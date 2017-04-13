Пять футболистов "Ювентуса" попали в символический состав недели в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. УЕФА объявил символическую сборную недели по итогам первых поединков четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Многочисленным оказалось представительство туринского "Ювентуса" - пять человек. А именно: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Дибала.
Трех игроков УЕФА выбрал из состояния мадридского "Атлетико" - Филипп Луиша, Гризманн и Диего Година. Также в состав вошли - Синдзи Кагава ( "Боруссия" Д), Квилиан Мбаппе ( "Монако"), и Криштиану Роналду ( "Реал").
Добавим также, поединки четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля.
Как сообщал УНН, "Ювентус" со счетом 3: 0 разгромил "Барселону" .