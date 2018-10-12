П'ять футболістів не допоможуть Чехії у матчі з Україною

Тренеру відразу довелося вирішити декілька кадрових проблем, адже п'ятеро футболістів не зможуть взяти участь у поєдинках зі Словаччиною та Україною. До Сухі, Даріді і Дочкалу в лазареті приєдналися Ршезнік і Хушбауер. Причому, саме втрата останнього є найбільш значущою, адже півзахисник "Славії" в цьому році був основним гравцем збірної і навіть виходив на поле з капітанською пов'язкою.

В екстреному порядку Шілгави викликав Куделя і Коуфала зі "Славії", а також представників "Яблонця" - Травніка і Масопуста.

Цікаво, що троє з них в цьому сезоні грали проти "Динамо" в єврокубках.

Зауважимо, що Україна прийматиме Чехію 16-го жовтня на ОСК "Металіст" в Харкові.