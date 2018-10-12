П'ять футболістів не допоможуть Чехії у матчі з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Головна футбольна команда Чехії (наступний суперник збірної України в Лізі Націй) напередодні вирішальних матчів у турнірі вперше зібралася під керівництвом свого нового тренера - Ярослава Шілгави, інформує УНН із посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
Тренеру відразу довелося вирішити декілька кадрових проблем, адже п'ятеро футболістів не зможуть взяти участь у поєдинках зі Словаччиною та Україною. До Сухі, Даріді і Дочкалу в лазареті приєдналися Ршезнік і Хушбауер. Причому, саме втрата останнього є найбільш значущою, адже півзахисник "Славії" в цьому році був основним гравцем збірної і навіть виходив на поле з капітанською пов'язкою.
В екстреному порядку Шілгави викликав Куделя і Коуфала зі "Славії", а також представників "Яблонця" - Травніка і Масопуста.
Цікаво, що троє з них в цьому сезоні грали проти "Динамо" в єврокубках.
Зауважимо, що Україна прийматиме Чехію 16-го жовтня на ОСК "Металіст" в Харкові.