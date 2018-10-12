Пять футболистов не помогут Чехии в матче с Украиной

Тренеру сразу пришлось решить несколько кадровых проблем, ведь пятеро футболистов не смогут принять участие в поединках со Словакией и Украиной. К Сухи, Дарида и Дочкалу в лазарете присоединились Ржезник и Хушбауер. Причем, именно потеря последнего является наиболее значимой, ведь полузащитник “Славии” в этом году был основным игроком сборной и даже выходил на поле с капитанской повязкой.

В экстренном порядке Шилгавы вызвал Куделя и Коуфала с “Славии”, а также представителей “Яблонца” — Травник и Масопуста.

Интересно, что трое из них в этом сезоне играли против “Динамо” в еврокубках.

Заметим, что Украина будет принимать Чехию 16 октября на ОСК “Металлист” в Харькове.