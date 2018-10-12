Пять футболистов не помогут Чехии в матче с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Главная футбольная команда Чехии (следующий соперник сборной Украины в Лиге Наций) накануне решающих матчей в турнире впервые собралась под руководством своего нового тренера — Ярослава Шилгавы, информирует УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.
Тренеру сразу пришлось решить несколько кадровых проблем, ведь пятеро футболистов не смогут принять участие в поединках со Словакией и Украиной. К Сухи, Дарида и Дочкалу в лазарете присоединились Ржезник и Хушбауер. Причем, именно потеря последнего является наиболее значимой, ведь полузащитник “Славии” в этом году был основным игроком сборной и даже выходил на поле с капитанской повязкой.
В экстренном порядке Шилгавы вызвал Куделя и Коуфала с “Славии”, а также представителей “Яблонца” — Травник и Масопуста.
Интересно, что трое из них в этом сезоне играли против “Динамо” в еврокубках.
Заметим, что Украина будет принимать Чехию 16 октября на ОСК “Металлист” в Харькове.