П'яного "мінувальника" АЗС у Києві посадять на 2 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури визнано винним та засуджено 37-річного чоловіка, який у лютому поточного року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував до поліції та повідомив про підготовку вибуху на автозаправній станції, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Під час проведення обстеження компетентними органами прилеглої території та території АЗС жодних вибохових пристроїв не виявлено.
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Зловмисник обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) КК України.
Чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки, з іспитовим строком 1 рік.