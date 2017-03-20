Пьяного "минера" АЗС в Киеве посадят на 2 года

При проведении обследования компетентными органами прилегающей территории и территории АЗС никаких взрывных устройств не обнаружено.

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Злоумышленник обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, которое угрожает гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год.