Пьяного "минера" АЗС в Киеве посадят на 2 года
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры признан виновным и осужден 37-летний мужчина, который в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве на автозаправочной станции, передает УНН со ссылкой на пресс- службу прокуратуры Киевской области.
При проведении обследования компетентными органами прилегающей территории и территории АЗС никаких взрывных устройств не обнаружено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве заминировали телеканал, полиция проверяет информацию
Злоумышленник обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, которое угрожает гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год.