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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117525 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132592 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140014 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121499 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106910 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Пьяного "минера" АЗС в Киеве посадят на 2 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры признан виновным и осужден 37-летний мужчина, который в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве на автозаправочной станции, передает УНН со ссылкой на пресс- службу прокуратуры Киевской области.

При проведении обследования компетентными органами прилегающей территории и территории АЗС никаких взрывных устройств не обнаружено.

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Злоумышленник обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, которое угрожает гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с испытательным сроком 1 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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