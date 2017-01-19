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П'яного киянина з пістолетом затримали на станції метро "Теремки"

Київ • УНН

 • 8581 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У київській підземці на станції “Теремки” правоохоронці затримали п’яного 25-річного чоловіка з револьвером. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Так, на кінцевій станції підземки працівники поліції зупинили чоловіка, який поводився підозріло та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці запросили його до кімнати поліції для встановлення особи. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили предмет, схожий на пістолет. Відповідного дозволу на зброю у нього не було.

Киянин розповів правоохоронцям, що револьвер він нібито знайшов рік тому на Харківщині та залишив собі з метою самооборони. Набої до нього виготовив власноруч.

“Наган”, споряджений набоями (7 штук), та пакет із подрібненою речовиною зеленого кольору, яка нагадує марихуану, вилучили та направили на проведення експертизи. Чоловіка затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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