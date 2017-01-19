Пьяного киевлянина с пистолетом задержали на станции метро "Теремки"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В киевской подземке на станции "Теремки" правоохранители задержали пьяного 25-летнего мужчину с револьвером. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, на конечной станции подземки работники полиции остановили мужчину, который вел себя подозрительно и имел признаки алкогольного опьянения.
Правоохранители пригласили его в комнату полиции для установления личности. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили предмет, похожий на пистолет. Соответствующего разрешения на оружие у него не было.
Киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад в Харьковской области и оставил его себе в целях самообороны. Патроны к нему изготовил собственноручно.
"Наган", снаряженный патронами (7 штук), и пакет с измельченным веществом зеленого цвета, которое напоминает марихуану, изъяли и направили на проведение экспертизы. Мужчину задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.