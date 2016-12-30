П'яний водій збив двох людей в Тернополі

Водій автомобіля "RENAULT Trafic", рухаючись Бродівською в напрямку вулиці Збаразької, біля зупинки громадського транспорту збив двох пішоходів - чоловіка та жінку. Обоє тернополяни, 1956 року народження.

За словами водія, пішоходи перебігали дорогу за межами пішохідного переходу і він не встиг вчасно загальмувати. Правоохоронці перевіряють слова кермувальника, а також шукають свідків автопригоди, яких просять телефонувати на лінію "102".

При перевірці з'ясувалося, що на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці припускають, що він планував втекти з місця пригоди, оскільки автомобіль від місця ДТП знаходився майже за 250 метрів.

Відомості про ДТП внесено до ЄРДР за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) КК України.