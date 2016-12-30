Пьяный водитель сбил двух человек в Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пьяный водитель в Тернополе сбил двух человек, один из них погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Водитель автомобиля "RENAULT Trafic", двигаясь по Бродовской в направлении улицы Збаражской, возле остановки общественного транспорта сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. Оба жители Тернополя, 1956 года рождения.
По словам водителя, пешеходы перебегали дорогу вне пешеходного перехода и он не успел вовремя затормозить. Правоохранители проверяют слова водителя, а также ищут свидетелей ДТП, которых просят звонить на линию "102".
При проверке выяснилось, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители предполагают, что он планировал скрыться с места происшествия, поскольку автомобиль от места ДТП находился почти в 250 метров.
Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины.