П'яний водій врізався у магазин зброї в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні в Одесі п'яний водій врізався у магазин зброї. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.
В результаті ДТП водія і пасажирів госпіталізували. Аварія сталася на перетині вулиць Рішельєвська та Пантелеймонівська. Водій автомобіля марки Аlfa Romeo з польською реєстрацією врізався у вітрину магазину зброї.
В результаті дорожньої пригоди постраждав водій і пасажири. Потерпілих госпіталізували.
За інформацією правоохоронців,водій був у стані алкогольного сп’яніння.
Нагадаємо, 18 квітня у Львові невідомий не впорався з керуванням та автівкою в’їхав у вітрину магазину на одному з ринків міста. Внаслідок інциденту тілесні травми отримав охоронець магазину.