Пьяный водитель врезался в магазин оружия в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня в Одессе пьяный водитель врезался в магазин оружия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП водителя и пассажиров госпитализировали. Авария произошла на пересечении улиц Ришельевская и Пантелеймоновская. Водитель автомобиля марки Аlfa Romeo с польской регистрацией врезался в витрину магазина оружия.
В результате дорожного происшествия пострадал водитель и пассажиры. Пострадавших госпитализировали.
По информации правоохранителей, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 18 апреля во Львове неизвестный не справился с управлением и машиной въехал в витрину магазина на одном из рынков города. В результате инцидента телесные повреждения получил охранник магазина.