П'яний водій влетів у місце ДТП: патрульного затисло між двома автівками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Водій з ознаками сп'яніння напередодні у Києві в'їхав в автомобіль, внаслідок чого патрульного затиснуло між двома автівками, після чого втік. Його затримали поліцейські. Про це інформує патрульна поліція Києва, пише УНН.
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“Під час оформлення автопригоди за участю авто Renault та BMW в автомобілі на повному ходу в'їхав авто Hyundai. У результаті зіткнення, травми отримали водій Renault та патрульний, якого від удару затисло між службовим Mitsubishi та BMW”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Інцидент стався у понеділок, 8 листопада, ввечері. Екіпаж патрульних отримав виклик про ДТП на бульварі Академіка Вернадського.
Наголошується, що поки усі присутні надавали допомогу постраждалим, водій Hyundai швидко вийшов зі свого автомобіля та покинув місце події у невідомому напрямку.
Поліцейські негайно розпочали пошук втікача, уже за кілька хвилин з'ясували місце його проживання та затримали біля під'їзду будинку. Відомство зазначає, що водій був у нетверезому стані.
Охоронці порядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Обставини події встановлює слідчо-оперативна група.
Поліцейського та чоловіка з травмами ушпиталили медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забої.
Нагадаємо
Днями водій у Києві, тікаючи від поліції, здійснив наїзд на торговельні намети та зіткнувся з іншою автівкою. 20-річного хлопця було затримано.