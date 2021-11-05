У Києві водій, тікаючи від поліції, зніс торгівельні намети та зіткнувся з автомобілем

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“Під час патрулювання лісопаркової зони у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення № 1 помітили автомобіль марки „ВАЗ“. При появі правоохоронців водій легковика швидко сів за кермо, виїхав на зустрічну смугу руху та почав втікати”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що увімкнувши звукові спецсигнали та проблискові маячки, поліцейські намагалися зупинити керманича, який грубо порушував правила дорожнього руху.

“У подальшому, втікаючи від поліції, чоловік скоїв наїзд на торгівельні намети та на Дніпровській Набережній зіткнувся з автомобілем “Хюндай”. Внаслідок ДТП автомобіль зловмисника двічі перекинувся, водій вийшов з авто та намагався втекти, однак був затриманий правоохоронцями",- зазначається в повідомленні.

Попередньо встановлено, що у результаті автопригод ніхто не постраждав. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Після встановлення всіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

Доповнення

Під Києвом п’яний водій протаранив паркан, тікаючи від поліції на краденому авто. Після затримання з’ясувалось, що чоловік перебуває в активному розшуку Голосіївським управлінням поліції столиці.