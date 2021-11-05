В Киеве водитель, пытаясь скрыться от полиции, снес торговые палатки и столкнулся с автомобилем

Цитата

“Во время патрулирования лесопарковой зоны в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения № 1 заметили автомобиль марки „ВАЗ“. При появлении правоохранителей водитель легковушки быстро сел за руль, выехал на встречную полосу движения и пытался скрыться”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что включив звуковые спецсигналы и проблесковые маячки, полицейские пытались остановить водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения.

В дальнейшем, скрываясь от полиции, мужчина совершил наезд на торговые палатки и на Днепровской Набережной столкнулся с автомобилем “Хюндай”. В результате ДТП автомобиль злоумышленника дважды перевернулся, водитель вышел из авто и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями", - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет предоставлена правовая квалификация.

Дополнение

Под Киевом пьяный водитель протаранил забор, пытаясь скрыться от полиции на краденом авто. После задержания выяснилось, что мужчина находится в активном розыске Голосеевским управлением полиции столицы.