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Пьяный водитель влетел в место ДТП: патрульного зажало между двумя машинами

Киев • УНН

 • 20915 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Водитель с признаками опьянения накануне в Киеве въехал в автомобиль, в результате чего патрульного зажало между двумя автомобилями, после чего скрылся. Его задержали полицейские. Об этом информирует патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Пьяный водитель влетел в место ДТП: патрульного зажало между двумя машинами

Цитата:

“Во время оформления ДТП с участием авто Renault и BMW в автомобиль на полном ходу въехал автомобиль Hyundai. В результате столкновения, травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW”, - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел в понедельник, 8 ноября, вечером. Экипаж патрульных получил вызов о ДТП на бульваре Академика Вернадского.

Отмечается, что пока все присутствующие оказывали помощь пострадавшим, водитель Hyundai быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия в неизвестном направлении.

Полицейские немедленно начали поиск беглеца, уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома. Ведомство отмечает, что водитель был в нетрезвом состоянии.

Стражи порядка составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Полицейского и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.

Напомним

На днях водитель в Киеве, убегая от полиции, совершил наезд на торговые палатки и столкнулся с другой машиной. 20-летний парень был задержан.

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