П'яний водій влаштував ДТП у Харкові: вміст алкоголю в крові перевищував норму у 12 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. П'яний водій у Харкові зіткнувся з двома автомобілями, з парканом, а потім виїхав на узбіччя. Алкотестер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував допустиму норму у 12 разів. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківськох області, передає УНН.
"Сьогодні патрульні отримали повідомлення щодо порушень правил дорожнього руху водієм автомобіля Opel Vectra на вулиці Бучми. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили водія авто Opel Vectra, який допустив зіткнення з двома автомобілями - Peugeot та Peugeot 308, - здійснив наїзд на паркан та виїхав на узбіччя дороги. Внаслідок автопригоди з громадян ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - зазначено в повідомленні.
Під час оформлення ДТП інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Вони запропонували чоловіку на місці у присутності свідків пройти огляд на стан сп'яніння. Той погодився.
"Результат алкотестеру "Драгер" показав 2,51 проміле, що перевищує допустиму норму (0,2 проміле) в 12 разів", - розповіли у патрульній поліції.
На водія Opel склали адмінматеріали щодо порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. А адмінматеріали надалі передадуть до суду.
Нагадаємо, у Львові виявили таксиста з ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка показала, що вміст алкоголю в його крові у 16 разів перевищував допустиму норму.