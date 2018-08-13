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П'яний водій влаштував ДТП у Харкові: вміст алкоголю в крові перевищував норму у 12 разів

Київ • УНН

 • 13768 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. П'яний водій у Харкові зіткнувся з двома автомобілями, з парканом, а потім виїхав на узбіччя. Алкотестер показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував допустиму норму у 12 разів. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківськох області, передає УНН.

П'яний водій влаштував ДТП у Харкові: вміст алкоголю в крові перевищував норму у 12 разів

"Сьогодні патрульні отримали повідомлення щодо порушень правил дорожнього руху водієм автомобіля Opel Vectra на вулиці Бучми. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили водія авто Opel Vectra, який допустив зіткнення з двома автомобілями - Peugeot та Peugeot 308, - здійснив наїзд на паркан та виїхав на узбіччя дороги. Внаслідок автопригоди з громадян ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - зазначено в повідомленні.

Під час оформлення ДТП інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Вони запропонували чоловіку на місці у присутності свідків пройти огляд на стан сп'яніння. Той погодився.

"Результат алкотестеру "Драгер" показав 2,51 проміле, що перевищує допустиму норму (0,2 проміле) в 12 разів", - розповіли у патрульній поліції.

На водія Opel склали адмінматеріали щодо порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. А адмінматеріали надалі передадуть до суду.

Нагадаємо, у Львові виявили таксиста з ознаками алкогольного сп'яніння. Перевірка показала, що вміст алкоголю в його крові у 16 разів перевищував допустиму норму. 

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