П’яний водій у Херсонській обл. насмерть збив велосипедиста
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Херсонщині працівники поліції впродовж двох годин встановили особу водія, який на смерть збив велосипедиста та місце пригоди залишив. Передає УНН посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської обл.
Трагедія сталась неподалік від с. Кучерське. На місці ДТП поліцейські встановили, що невідомий водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на 43-річного чоловіка, який рухався на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист загинув. Водій на автомобілі з місця пригоди втік. Впродовж двох годин поліцейські розшукали водія-втікача.
"В ході проведення розшукових заходів дільничний офіцер поліції дізнався, що до мешканців с. Кучерське на автомобілі приїхав знайомий із Херсона. Поліцейські перевірили місце проживання селян і на подвір’ї домоволодіння виявили автомобіль "Daewoo Lanos" з пошкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. В ході бесіди з водієм транспортного засобу, 53-річний херсонець зізнався в скоєнні ДТП. Чоловік повідомив, що керуючи автомобілем, не побачив в темряві велосипедиста та здійснив на нього наїзд. Потім злякався і з місця пригоди поїхав", - розповів начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук.
Водій та транспортний засіб були доставлені до Великоолександрівського відділення поліції. В ході медичного огляду водія поліцейські встановили, що вміст алкоголю в його крові в 16 разів перевищує допустиму норму (3,2 промілів).
Наразі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Призначене проведення всіх необхідних експертиз. Проводиться розслідування.
Нвгадаємо, 24 квітня п'ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Донеччині.