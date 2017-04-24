П’яний водій у Херсонській обл. насмерть збив велосипедиста

Трагедія сталась неподалік від с. Кучерське. На місці ДТП поліцейські встановили, що невідомий водій на невстановленому автомобілі здійснив наїзд на 43-річного чоловіка, який рухався на велосипеді. Від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист загинув. Водій на автомобілі з місця пригоди втік. Впродовж двох годин поліцейські розшукали водія-втікача.

"В ході проведення розшукових заходів дільничний офіцер поліції дізнався, що до мешканців с. Кучерське на автомобілі приїхав знайомий із Херсона. Поліцейські перевірили місце проживання селян і на подвір’ї домоволодіння виявили автомобіль "Daewoo Lanos" з пошкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. В ході бесіди з водієм транспортного засобу, 53-річний херсонець зізнався в скоєнні ДТП. Чоловік повідомив, що керуючи автомобілем, не побачив в темряві велосипедиста та здійснив на нього наїзд. Потім злякався і з місця пригоди поїхав", - розповів начальник Великоолександрівського відділення поліції Вадим Ковальчук.

Водій та транспортний засіб були доставлені до Великоолександрівського відділення поліції. В ході медичного огляду водія поліцейські встановили, що вміст алкоголю в його крові в 16 разів перевищує допустиму норму (3,2 промілів).

Наразі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Призначене проведення всіх необхідних експертиз. Проводиться розслідування.

Нвгадаємо, 24 квітня п'ятеро людей постраждало внаслідок ДТП на Донеччині.