Пьяный водитель в Херсонской обл. насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Херсонской обл. работники полиции в течение двух часов установили личность водителя, который насмерть сбил велосипедиста и покинул место происшествия. Передает УНН со ссылкой на інформацию отдела коммуникации полиции Херсонской обл.
Трагедия произошла неподалеку от с. Кучерское. На месте ДТП полицейские установили, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 43-летнего мужчину, который двигался на велосипеде. От полученных телесных повреждений велосипедист погиб. Водитель на автомобиле с места происшествия скрылся. В течение двух часов полицейские разыскали водителя-беглеца.
“В ходе проведения розыскных мероприятий участковый офицер полиции узнал, что к жителям с.Кучерское на автомобиле приехал знакомый из Херсона. Полицейские проверили место проживания и во дворе дома обнаружили автомобиль” Daewoo Lanos" с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия . В ходе беседы с водителем транспортного средства, 53-летний херсонец признался в совершении ДТП. Мужчина сообщил, что управляя автомобилем, не увидел в темноте велосипедиста и совершил на него наезд. Затем испугался и с места происшествия скрылся “, - рассказал начальник Великоалександровского отделения полиции Вадим Ковальчук.
Водитель и транспортное средство были доставлены в Великоолександривского отделение полиции. В ходе медицинского осмотра водителя, полицейские установили, что содержание алкоголя в его крови в 16 раз превышает допустимую норму (3,2 промилле).
Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Назначено проведения всех необходимых экспертиз. Проводится расследование.
Нвгадаемо, 24 апреля пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой области .