Пьяный водитель в Херсонской обл. насмерть сбил велосипедиста

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30684 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97399 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150055 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113979 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114905 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103395 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Пьяный водитель в Херсонской обл. насмерть сбил велосипедиста

Пьяный водитель в Херсонской обл. насмерть сбил велосипедиста

Киев  •  УНН

 • 7293 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Херсонской обл. работники полиции в течение двух часов установили личность водителя, который насмерть сбил велосипедиста и покинул место происшествия. Передает УНН со ссылкой на інформацию отдела коммуникации полиции Херсонской обл.

Трагедия произошла неподалеку от с. Кучерское. На месте ДТП полицейские установили, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 43-летнего мужчину, который двигался на велосипеде. От полученных телесных повреждений велосипедист погиб. Водитель на автомобиле с места происшествия скрылся. В течение двух часов полицейские разыскали водителя-беглеца.

“В ходе проведения розыскных мероприятий участковый офицер полиции узнал, что к жителям с.Кучерское на автомобиле приехал знакомый из Херсона. Полицейские проверили место проживания и во дворе дома обнаружили автомобиль” Daewoo Lanos" с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия . В ходе беседы с водителем транспортного средства, 53-летний херсонец признался в совершении ДТП. Мужчина сообщил, что управляя автомобилем, не увидел в темноте велосипедиста и совершил на него наезд. Затем испугался и с места происшествия скрылся “, - рассказал начальник Великоалександровского отделения полиции Вадим Ковальчук.

Водитель и транспортное средство были доставлены в Великоолександривского отделение полиции. В ходе медицинского осмотра водителя, полицейские установили, что содержание алкоголя в его крови в 16 раз превышает допустимую норму (3,2 промилле).

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Назначено проведения всех необходимых экспертиз. Проводится расследование.

Нвгадаемо, 24 апреля пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой области .

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