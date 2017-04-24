Пьяный водитель в Херсонской обл. насмерть сбил велосипедиста

Трагедия произошла неподалеку от с. Кучерское. На месте ДТП полицейские установили, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 43-летнего мужчину, который двигался на велосипеде. От полученных телесных повреждений велосипедист погиб. Водитель на автомобиле с места происшествия скрылся. В течение двух часов полицейские разыскали водителя-беглеца.

“В ходе проведения розыскных мероприятий участковый офицер полиции узнал, что к жителям с.Кучерское на автомобиле приехал знакомый из Херсона. Полицейские проверили место проживания и во дворе дома обнаружили автомобиль” Daewoo Lanos" с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия . В ходе беседы с водителем транспортного средства, 53-летний херсонец признался в совершении ДТП. Мужчина сообщил, что управляя автомобилем, не увидел в темноте велосипедиста и совершил на него наезд. Затем испугался и с места происшествия скрылся “, - рассказал начальник Великоалександровского отделения полиции Вадим Ковальчук.

Водитель и транспортное средство были доставлены в Великоолександривского отделение полиции. В ходе медицинского осмотра водителя, полицейские установили, что содержание алкоголя в его крови в 16 раз превышает допустимую норму (3,2 промилле).

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Херсонской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”, за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Назначено проведения всех необходимых экспертиз. Проводится расследование.

Нвгадаемо, 24 апреля пять человек пострадали в результате ДТП в Донецкой области .