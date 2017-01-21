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П'яний водій розбив чотири авто в центрі Києва

П'яний водій розбив чотири авто в центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Вночі, 21 січня у Центрі Києва відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Постраждалих немає, передає УНН з посиланням на “ДТП.Kiev.ua”.

 

Аварія трапилася на вулиці велика Васильківська. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Порушник намагався втекти з місця події, однак його затримали очевидці.

Правоохоронці зупинили свідків від побиття водія. Патрульні хотіли відразу евакуювати іномарку, однак п’яний порушник повівся неадекватно та вилаяв їх.

Рівень алкоголю в крові порушника становив 0,99 проміле. В аварії ніхто не постраждав.

 

Українські Національні Новини

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