П'яний водій розбив чотири авто в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вночі, 21 січня у Центрі Києва відбулася масштабна дорожньо-транспортна пригода. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Постраждалих немає, передає УНН з посиланням на “ДТП.Kiev.ua”.
Аварія трапилася на вулиці велика Васильківська. П’яний водій на Mercedes влетів у чотири припарковані автомобілі. Порушник намагався втекти з місця події, однак його затримали очевидці.
Правоохоронці зупинили свідків від побиття водія. Патрульні хотіли відразу евакуювати іномарку, однак п’яний порушник повівся неадекватно та вилаяв їх.
Рівень алкоголю в крові порушника становив 0,99 проміле. В аварії ніхто не постраждав.