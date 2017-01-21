Пьяный водитель разбил четыре авто в центре Киева

Авария произошла на улице Большой Васильковской. Пьяный водитель на Mercedes влетел в четыре припаркованные автомобили. Нарушитель пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан очевидцами.

Правоохранители остановили свидетелей от избиения водителя. Патрульные хотели сразу эвакуировать иномарку, однако пьяный нарушитель повел себя неадекватно и обругал их.

Уровень алкоголя в крови нарушителя составлял 0,99 промилле. В аварии никто не пострадал.