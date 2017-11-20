П'яний водій намагався прорватися через кордон у Чернівецькій області

“Чоловік на шаленій швидкості намагався прорватися автомобілем через вищевказаний пункт пропуску та, збивши шлагбаум, наїхав на поставлений прикордонниками засіб примусової зупинки. В результаті таких нічних гонок автомобіль „Ford“, за кермом якого був громадянин України, перекинувся”, — йдеться у повідомленні.

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Зловмисником виявився 36-річний мешканець Буковини. Його доставили до лікарні для медичного обстеження, за результатами якого було встановлено, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

На порушника складено адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

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Окрім цього, представниками Нацполіції на водія складено матеріали про адміністративне правопорушення за керування у нетверезому стані та пошкодження транспортних засобів.

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