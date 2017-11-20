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Пьяный водитель пытался прорваться через границу в Черновицкой области

Киев  •  УНН

 • 12829 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Около полуночи на пункте пропуска “Росошаны” пограничники задержали мужчину, который на большой скорости пытался прорваться через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“Мужчина на большой скорости пытался прорваться автомобилем через вышеуказанный пункт пропуска и, сбив шлагбаум, наехал на примененное пограничниками средство принудительной остановки. В результате таких ночных гонок автомобиль „Ford“, за рулем которого был гражданин Украины, перевернулся”, — говорится в сообщении.

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Злоумышленником оказался 36-летний житель Буковины. Его доставили в больницу для медицинского обследования, по результатам которого было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

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Кроме этого, представителями Нацполиции на водителя составлены материалы об административном правонарушении за управление в нетрезвом состоянии и повреждение транспортных средств.

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