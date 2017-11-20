Пьяный водитель пытался прорваться через границу в Черновицкой области

“Мужчина на большой скорости пытался прорваться автомобилем через вышеуказанный пункт пропуска и, сбив шлагбаум, наехал на примененное пограничниками средство принудительной остановки. В результате таких ночных гонок автомобиль „Ford“, за рулем которого был гражданин Украины, перевернулся”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС усилят проверки на границе.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Буковины. Его доставили в больницу для медицинского обследования, по результатам которого было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто литейными формами для военного производства задержали на КПВВ “Гнутово”.

Кроме этого, представителями Нацполиции на водителя составлены материалы об административном правонарушении за управление в нетрезвом состоянии и повреждение транспортных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В “Борисполе” задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.