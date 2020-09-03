П’яний працівник СБУ стріляв у розважальному закладі: розпочато досудове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Розпочато досудове розслідування за фактом стрілянини у розважальному закладі на Харківщині. Працівник СБУ під час розпивання алкоголю зроби три постріли і поранив 30-річного громадянина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Cлідчі територіального управління ДБР, розташованого місті Полтаві, розпочали досудове розслідування за фактом хуліганських дій з використанням спеціального засобу для відстрілу гумових куль працівником СБУ”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 2 вересня 2020 року близько 4 години ранку старший консультант-експерт СБУ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у розважальному закладі, здійснив три постріли із спеціального засобу “ПМ-Т”. Внаслідок цього 30-річний громадянин отримав декілька кульових поранень.
“Тяжкість тілесних ушкоджень потерпілого наразі встановлюється. Під час проведення огляду місця події у приміщенні розважального закладу було вилучено пістолет чорного кольору „ПМ-Т“, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патрону. Попередня кваліфікація: хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині чоловіку, якого затримали через стрілянину у відпочивальників з дітьми, де померла одна людина, повідомили про підозру.