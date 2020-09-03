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Пьяный сотрудник СБУ стрелял в развлекательном заведении: начато досудебное расследование

Киев • УНН

 • 19817 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Начато досудебное расследование по факту стрельбы в развлекательном заведении в Харьковской области. Работник СБУ во время распития алкоголя сделай три выстрела и ранил 30-летнего гражданина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Пьяный сотрудник СБУ стрелял в развлекательном заведении: начато досудебное расследование

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного Полтаве, начали досудебное расследование по факту хулиганских действий с использованием специального средства для отстрела резиновых пуль работником СБУ", - говорится в сообщении.

Установлено, что 2 сентября 2020 года около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства "ПМ-Т". В результате 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений.

"Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается. При проведении осмотра места происшествия в помещении развлекательного заведения был изъят пистолет черного цвета "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона. Предварительная квалификация: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области мужчине, которого задержали за стрельбу возле отдыхающих с детьми, где умер один человек, сообщили о подозрении.

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