П'яний поліцейський у Маріуполі в'їхав у міську ялинку

Перескочивши на автомобілі через бетонний бордюр і попробиваючи колеса, злочинець намагався втекти з місця ДТП. Поруч несли службу поліцейські. Вони швидко наздогнали втікача і скрутили, поклавши на асфальт. Прибувши за викликом, лікарі швидкої констатували, що водій п’яний. Чоловік ледве розмовляв. Співробітники поліції перенесли водія з карети швидкої в патрульний автомобіль і відвезли в райвідділ.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, водій іномарки не впорався з керуванням. Це діючий співробітник поліції. Він притягується до відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

Повідомлення про подію надійшло від поліцейських, які несли службу по забезпеченню правопорядку біля центральної ялинки. Автомобіль рухався з боку проспекту Миру, водій не впорався з керуванням і виїхав за межі дороги. Наряд затримав водія і викликав патрульних для документування правопорушення. Складено адміністративні матеріали за ст.130 “Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння” Кодексу України про адміністративні правопорушення.