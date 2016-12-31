Пьяный полицейский в Мариуполе въехал в городскую елку
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера около 19.00 в Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле марки "Шевроле Авео" въехал на Театральную площадь под главную елку Мариуполя, где отдыхали взрослые и дети, а потом врезался в ограждение. Никто не пострадал. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
Перескочив на автомобиле через бетонный бордюр и попробивавши колеса, преступник пытался скрыться с места ДТП. Рядом несли службу полицейские. Они быстро догнали беглеца и скрутили, положив на асфальт. Прибыв по вызову, врачи скорой констатировали, что водитель пьян. Мужчина едва разговаривал. Сотрудники полиции перенесли водителя из кареты скорой в патрульный автомобиль и отвезли в райотдел.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, водитель иномарки не справился с управлением. Это действующий сотрудник полиции. Он привлекается к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения. Составлены административные материалы по ст.130 "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения" Кодекса Украины об административных правонарушениях.