П'яний молодик відкрив стрілянину з вікна гуртожитку у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини з вікна гуртожитку в Харкові. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Інформація про подію, яка сталася на вулиці Будівельній, надійшла до поліції 12 лютого о 01:10. Постраждалих осіб не має.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясували поліцейські, стріляв з вікна кімнати гуртожитку 22-річний чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння.
Хлопець здійснив декілька пострілів з травматичного пістолету в повітря. Усі дозвільні документи на зброю у правопорушника є.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі встановлюються усі обставини.
Як повідомляв УНН, в лікарні Одеси помер чоловік, в якого стріляв водій мопеда.