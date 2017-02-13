Пьяный молодой человек открыл стрельбу из окна общежития в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы из окна общежития в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Информация о событии, которое произошло на улице Строительной, поступила в полицию 12 февраля в 1:10. Пострадавших нет.
По адресу выехала следственно-оперативная группа. Как выяснили полицейские, стрелял из окна комнаты общежития 22-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Парень совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в воздух. Все разрешительные документы на оружие у правонарушителя есть.
Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства.
Как сообщал УНН, в больнице Одессы умер мужчина , в которого стрелял водитель мопеда.