П’яний бойовик у суперечці підірвав гранату, загинуло четверо окупантів – розвідка

За інформацією розвідки, 31 грудня 2016 року в 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (НОВОАЗОВСЬК) 1 АК під час сварки між офіцерським та рядовим складом один з військовослужбовців, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, застосував ручну гранату, внаслідок чого чотирьох окупантів вбито, з них – одного офіцера, ще двох поранено.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апарати.