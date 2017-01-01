Пьяный боевик во время ссоры взорвал гранату, погибли четверо оккупантов – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Один из боевиков незаконных вооруженных формирований Новоазовска во время ссоры применил гранату, в результате чего погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
По информации разведки, 31 декабря 2016 года в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (НОВОАЗОВСК) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов убиты, из них - один офицер, еще двое ранены.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано два пролета беспилотных летательных аппаратов.