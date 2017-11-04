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П'яний бойовик на авто насмерть збив двох людей у Макіївці - розвідка

П'яний бойовик на авто насмерть збив двох людей у Макіївці - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. П'яний бойовик на автомобілі у Макіївці насмерть збив двох людей і втік. Про це повідомив речник Міноброни з питань АТО Андрій Лисенко, цитуючи інформацію Головного управління розвідки МОУ, передає УНН.

З його слів, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ зростає кількість порушень військової дисципліни, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, у тому числі під час виконання бойових завдань.

"Співробітник так званого "МВС ДНР", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автівки, здійснив дорожньо-транспортну пригоду у населеному пункті Макіївка. Загинули дві цивільні особи, а винуватець втік з місця злочину", - повідомив він.

Крім того, А.Лисенко розповів, що вчора вояки мінометної обслуги однієї з бригад так званого "1-го АК" у стані алкогольного сп’яніння здійснили обстріл сусідніх передових позицій незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, протягом дня найгарячіше у зоні АТО було на маріупольському напрямку, втрат немає.

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