П'яний бойовик на авто насмерть збив двох людей у Макіївці - розвідка

З його слів, у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ зростає кількість порушень військової дисципліни, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, у тому числі під час виконання бойових завдань.

"Співробітник так званого "МВС ДНР", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автівки, здійснив дорожньо-транспортну пригоду у населеному пункті Макіївка. Загинули дві цивільні особи, а винуватець втік з місця злочину", - повідомив він.

Крім того, А.Лисенко розповів, що вчора вояки мінометної обслуги однієї з бригад так званого "1-го АК" у стані алкогольного сп’яніння здійснили обстріл сусідніх передових позицій незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, протягом дня найгарячіше у зоні АТО було на маріупольському напрямку, втрат немає.