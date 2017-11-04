Пьяный боевик на авто насмерть сбил двух человек в Макеевке - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Пьяный боевик на автомобиле в Макеевке насмерть сбил двух человек и скрылся. Об этом сообщил пресс-секретарь Миноброны по АТО Андрей Лысенко, цитируя информацию Главного управления разведки МОУ, передает УНН.
По его словам, в соединениях и частях российских оккупационных войск растет количество нарушений воинской дисциплины, связанных с употреблением алкогольных напитков, в том числе при выполнении боевых задач.
"Сотрудник так называемого "МВД ДНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, совершил дорожно-транспортное происшествие в населенном пункте Макеевка. Погибли два гражданских лица, а виновник скрылся с места преступления", - сообщил он.
Кроме того, А.Лысенко рассказал, что вчера воины минометного расчета одной из бригад так называемого "1-го АК" в состоянии алкогольного опьянения совершили обстрел соседних передовых позиций незаконных вооруженных формирований.
Напомним, в течение дня горячее в зоне АТО было на мариупольском направлении, потерь нет.